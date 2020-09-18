كورونا يزداد انتشارا .. 30 مليون مصاب عالميا .. 41 ألف إصابة جديدة بأمريكا .. وإسرائيل تعاود الإغلاق الشامل

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن إصابات كورونا في العالم تجاوزت 30 مليونا، مشيرةً إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.





وأحصيت 943.086 وفاة من أصل 30 مليونًا و62 إصابة. وسجّل أكثر من نصف الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وهي الدول الثلاث الأكثر تأثرًا.





والهند محط الاهتمام حاليا باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.





ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويق.





وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وقالت المراكز الأمريكية في بيان لها: "حصيلة الإصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغت 6،613،331 حالة".





وأضافت أنه تم تسجيل 1،224 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم المنصرم ليرتفع الاجمالى إلى 196،277 حالة .





فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستفرض مجددا إجراءات الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة لمدة 3 أسابيع مع إمكانية التمديد.





وتشمل إجراءات الإغلاق، التي وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة عليها مساء الخميس، حظر الابتعاد عن المنزل لأكثر من 500 متر، إلا في حالات استثنائية، وحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في أماكن مغلقة وأكثر من 20 شخصا في أماكن مفتوحة، وزيارة الشواطئ وغيرها من الأماكن العامة





وستكون المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية والمنشآت الترفيهية مغلقة، كما ستفرض قيود على عمل وسائل النقل ومشاريع الأعمال.





وسيتم نشر نحو ألف شرطي في الشوارع لضمان تطبيق الإجراءات، وستفرض غرامات مالية على عدم ارتداء الكمامة وانتهاكات أخرى لقواعد التباعد الاجتماعي.





واندلعت، الخميس، تظاهرات عارمة ضد إجراءات الحكومة الإسرائيلية لإغلاق البلاد، على خلفية تفشي فيروس كورونا.



