سنن يوم الجمعة وفضل الصلاة على النبي

سنن يوم الجمعة

تشمل سنن يوم الجمعة في أول الأمر على ضرورة «الاغتسال والتطيب، ولبس أفضل الثياب، والتسوك -استخدام السواك-، ، وكثرة الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف، والتبكير إلى المسجد فضلًا عن السير ماشيًا بالأقدام.

وذكرت دار الإفتاء أن الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فضل الصلاة على النبيّ محمد:

- يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

- يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

- يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

- سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

- يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

- الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

- تنقذ المسلم من صفة البخل.

- سبب من أسباب طرح البركة.

- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

- التقرّب إلى الله تعالى.

- نيل المراد في الدنيا والآخرة.

- سبب في فتح أبواب الرحمة.

-دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

- سببٌ لدفع الفقر.

- تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

- سببٌ لإحياء قلب المسلم.

- التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.