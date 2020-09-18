محافظ أسيوط يبحث إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتكلفة 2.4 مليون يورو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن وفد من وزارة البيئة والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة قاموا بزيارة لمركز أبوتيج لمعاينة موقع المحطة الوسيطة المزمع إنشائها على مساحة 2400 متر بالظهير الصحراوي لقرية الزرابي في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة وضمن 4 محطات وسيطة سيتم تنفيذها لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط فضلًا عن إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدان بتكلفة 2.4 مليون يورو بطاقة انتاجية 330 طن في اليوم وذلك وفقًا لأحدث الاساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية فضلًا عن إقامة مدفن على مساحة 20 فدانا.









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وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة للانتهاء من مشروعات البنية التحتيه الخاصة بالمنظومة لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها مؤكدا على ضرورة نشر الوعي البيئي لدى المواطنين وعقد الندوات التثقيفية الدورية وتدشين المبادرات وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية الفعالة للارتقاء بمنظومة النظافة بإعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية.













من جانبه أشار رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إلى إنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالانتهاء من مشروعات البنية الاساسية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة قام وفد من وزارة البيئة يضم الدكتور حازم الظنان المدير التنفيذى للبرنامج الوطني والدكتورة هبة محمود المدير الفني والدكتورة رشا كمال خبير استشارى المعايير المصاحبة بزيارة مركز أبوتيج لمعاينة وتسليم قطعة أرض بمساحة ٢٤٠٠ م٢ كائنة بالظهير الصحراوي الغربي لقرية الزرابي لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة عليها بحضور يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس حسام صلاح مدير جهاز شؤن البيئة بأسيوط والمهندس ايهاب عنتر نائب مدير الجهاز والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشارى والمهندس اندرو إسحق بالمكتب الاستشاري وناصر حالوش مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بأبوتيج وعبد العال محمد رئيس قرية الزرابي حيث تم معاينة موقع المحطة الوسطية وتبين أنها ملائمة ومناسبة ومطابقة للمواصفات من حيث المساحة والموقع الجغرافي لافتا إلى أن المجطة الوسطية دورها استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.







