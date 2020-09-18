قرارات وموافقات.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. إنفو جراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 18 سبتمبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.





وجاء في التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل (21 سبتمبر)، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد ذات ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعى الظروف المستجدة، بجانب الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح في الأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردًا، وكذلك الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا الموافقة على إقامة معرض "أهلًا بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم إقامته بأرض المعارض.





كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن الموافقة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، وتحديد اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة، بجانب الموافقة على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، بجانب الموافقة على مشروع قرار بتغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى النشاط السياحي.





كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الإنتاج الحيواني، لتقليل الفجوة الغذائية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة)، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذا الوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الموافقة على إقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالسعودية، في الفترة من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022، متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن، على أن يضم المعرض 84 قطعة أثرية من مقتنيات الفن الإسلامي بالقاهرة، وكذلك الموافقة على طلب إعفاء الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) على مسارح الهيئة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 من ضريبة الملاهي، وأخيرًا الموافقة على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ الصوامع الحقلية بعدد 6 مواقع هي: العدوة بمحافظة المنيا، وكل من أبو حماد، ونزلة الخيال، وطوخ القراموص، ومنيا القمح، بمحافظة الشرقية، وقويسنا بمحافظة المنوفية.





وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في المحافظات، وكذا إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وكذا اجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الشرقية خلال الفترة 2018-2020، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها خلال المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة موقف التعديات وجملة طلبات التصالح في المخالفات، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الشرقية، ومدير أمن المحافظة، وكذلك اجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسماعيلية، ومدير أمن المحافظة، بجانب اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، فضلًا عن ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية فيديو كونفرانس، حيث تم استعراض الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ حزمة جديدة من القرارات بشأن التعامل معه، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.





وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، ونائب المحافظ، ومدير الأمن، وكذلك اجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحيرة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ونائبته، ومدير أمن المحافظة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جاهزية إجراءات مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه في أعالي نهر النيل هذا العام جراء غزارة هطول الأمطار، وتأثير ذلك على إيراد النهر، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومسئولي الوزارات المعنية، بجانب اجتماع لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج، حيث أكد رئيس الوزراء على أنه في أقل من عام تم تسديد نحو 7 مليارات جنيه للمصدرين وأن الهدف مضاعفة الصادرات، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية، فضلًا عن اجتماع لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة القادمة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، ومسئولي الوزارات المعنية.





كما شملت الاجتماعات أيضًا، وفقًا للتقرير، عقد سيادته اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 2017-2019، وكذا المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الوادي الجديد، ونائبة المحافظ، ومدير الأمن، وكذلك الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"؛ وتم فيه استعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة مثل مواجهة السيول، وبرنامج الإصلاح الهيكلي والمرحلة الثالثة من كارت الفلاح، بجانب اجتماع لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وتحديات تعارضات المرافق القريبة من المشروع، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية، وأخيرًا اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها فى محافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، ومدير أمن المحافظة.





وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاها كلمة خلال لقاء حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإعلام، ومحافظ القليوبية، فضلًا عن تصريحات مع الإعلاميين والصحفيين بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح، حيث أوضح أن عددًا من كبار المخالفين دفعوا مليار جنيه للتصالح، وتم تحويل العديد من موظفي المحليات للنيابة، بجانب إلقاء كلمة تركزت حول أبرز وأهم التحديات والإنجازات التي شهدتها مرحلتا التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي في السنوات الماضية، وذلك خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد آخر من المنشآت التعليمية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



