كيف تعرف المرأة أنها طهرت ومتى تغتسل؟.. الأزهر يجيب

وتابع: إذا اغتسلت المرأة جاز لها عمل كل فعل يُشترط لجوازه الطَّهارة، وَجَاز لها دخول المسجد، والصَّوم، والجِماع.

الإفرازات التي تخرج من المرأة



حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة أثناء فترة الطهر وهل توجب الاغتسال؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له.





ورد وسام، قائلًا: إن هناك فرقًا بين المنى والإفرازات، فالمني يخرج بشهوة مع الفتور عقبه، ويخرج بكثرةٍ وتدفق، أما الإفرازات ليست بهذا الوصف ولا توجب الغسل وإنما توجب الوضوء لوقت كل صلاة فقط.



