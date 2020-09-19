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ديني

كيف تعرف المرأة أنها طهرت ومتى تغتسل؟.. الأزهر يجيب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
كيف تعرف المرأة أنها
كيف تعرف المرأة أنها طهرت؟ ومتى تغتسل؟ الأزهر يجيب
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محمد شحتة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّ المرأة إذا انقطع عنها الدَّمُ وَجفَّ المحل، أو رأت الماء الأبيض الذي يكون آخر الحيض، وبه تستبين براءة الرَّحِم فقد طَهُرتْ؛ فقد كان النساء يبعثن إلى أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- بالدُّرْجة (أي: الخِرقة) فيها الكُرْسُف (أي: القُطْن) فيه الصُّفْرَة من دم الحَيضة يسألْنَها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء. [رواه الإمام مالك في الموطأ]
وأضاف، المركز، أنه يجبُ على المرأة أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، قال -تعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222]، فقوله {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى ينقطع دَمُهُنَّ، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: فإذا اغْتَسَلْنَ بالماء، فتوقف الحكم على شرطين: أحدُهُما: انْقِطَاعُ الدَّمِ، والثَّاني: الاغتسالُ بالماء.

وتابع: إذا اغتسلت المرأة جاز لها عمل كل فعل يُشترط لجوازه الطَّهارة، وَجَاز لها دخول المسجد، والصَّوم، والجِماع.

الإفرازات التي تخرج من المرأة
حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة أثناء فترة الطهر وهل توجب الاغتسال؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له. 

ورد وسام، قائلًا: إن هناك فرقًا بين المنى والإفرازات، فالمني يخرج بشهوة مع الفتور عقبه، ويخرج بكثرةٍ وتدفق، أما الإفرازات ليست بهذا الوصف ولا توجب الغسل وإنما توجب الوضوء لوقت كل صلاة فقط.

وأشار الى ان هناك بعض النساء تعانى من استمرار نزول هذه الإفرازات من غير تحكم فعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ولا شئ عليها أكثر من ذلك. 
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