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تعليم

لطلاب تمريض حلوان.. معلومات عن قسمي الصحة النفسية وصحة الأم وحديثي الولادة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:04 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

يتساءل كثير من الطلاب عن كلية التمريض بجامعة حلوان والأقسام الموجودة بها، مع زيادة الطلب على العاملين بالمجال الطبى.   

 

صدى البلد يقدم التعريف بقسم تمريض الصحة النفسية وقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.

 

قسم تمريض الصحة النفسية :

يحرص قسم تمريض الصحة النفسية على أن يكون قسما متميزا فى التعليم والأداء القائم على الأدلة والشواهد والبحث العلمى وخدمة المجتمع فى مجال التمريض النفسى والصحة العقلية على المستوى المحلى والإقليمى ويسعى إلى:


1.تنمية المهارات المعرفية والمهارية والسلوكية للطلاب فى مجالات تدعيم الصحة النفسية والعقلية وبناء علاقات متميزة.

2.إعداد الطلاب لتأدية أدوار متعددة كممرض وباحث اكلينيكى وعضو فى الفريق الصحى ومقدم رعاية للحالات النفسية الحرجة معترف به إقليميا ومحليا.

3.تحديث مهارات أعضاء هيئة التدريس وتحقيق تميز البرنامج التعليمى للقسم والاهتمامات البحثية المتفردة وتطوره العلمى طبقا للمعايير الأخلاقية.

4.التطوير المستمر للخطة البحثية بالقسم بما يتلائم مع التطوير العلمى فى مجال الصحة النفسية والعقلية إقليميا ومحليا ودوليا.


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ويهدف القسم الى :

1. إعداد خريج متميز فى مجال الصحة النفسية والعقلية.

2. تطوير البحث العلمى والأنشطة العلمية وتوجيهها لخدمة المجتمع فى مجال الصحة النفسية والعقلية.

3. تنمية كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مجال تمريض الصحة النفسية والعقلية.

3. ضمان تطبيق المصداقية والأخلاقيات فى مجال التدريس والبحث العلمى والأداء المهنى فى مجال تمريض الصحة النفسية والعقلية.

4. دعم نظام ضمان الجودة وإدارتها بالقسم العلمى وربطه بنظام الجودة بالكلية والجامعة.

5. التطوير المستمر لأداء مجلس قسم التمريض النفسى والصحة العقلية بالكلية.

 

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قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة :

 

يحرص قسم تمريض  صحة الأم وحديثي الولادة إلى إمداد الطلاب بالمهارات العلمية والعملية المبنية على الأبحاث العلمية الحديثة والموافقة لروح العصر اللازمة لتقديم أفضل رعاية صحية للأم وحديثي الولادة مما يعود بالنفع على المجتمع والمستوى القومي والإقليمي.

 

ويهدف قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة الى :

1- الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب من خلال إعداد مناهج علمية حديثة و مبنية على الدلائل.

2- تطوير البحث العلمي والأنشطة العلمية وتوجيهها لخدمة المجتمع فى مجال تمريض صحة الأم وحدبثى الولادة.

3- تنمية ورفع كفاءة قدرات أعضاء هيئة التدريس كمعلمين وباحثين ومدربين فى مجال تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.

4- تطبيق المصداقية والأخلاقيات فى مجال التدريس والبحث العلمي والأداء المهني فى مجال تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.

5- تطبيق أنظمة ضمان الجودة بجميع أساليبها وتقنياتها الحديثة بالقسم وربطها بنظام الجودة بالكلية والجامعة.

6- إستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة لتحسن سير العملية التعليمية بالقسم من خلال التعليم الإلكتروني.

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