رعاية الشباب بجامعة حلوان: عودة الأنشطة الطلابية في العام الجامعي الجديد

قال راشد عصام مدير رعاية الشباب بجامعة حلوان إن الأنشطة الطلابية سوف تعود مع بداية العام الدراسي الجديد.





وأضاف راشد عصام مدير رعاية الشباب بجامعة حلوان لـ " صدى البلد " أن الأنشطة الطلابية مسموح بها ولم يتم غلق الملاعب وأنها مفتوحة لطلاب الجامعة لممارسة الأنشطة الرياضية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





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وتابع راشد، أن رعاية الشباب سوف تقوم بدورها لتساعد الطلاب على ممارسة النشاط، وسوف تقوم بعمل دورات رياضية بالإضافة إلى الندوات الثقافية التى تقوم بها الرعاية.





وأشار إلى أن رعاية الشباب أخذت وعدا من القائمين على مجمع الفنون الذي تم افتتاحه حديثا فى جامعة حلوان بممارسة النشاط ويسمح بتقديم العروض المسرحية والغنائية عليه.





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