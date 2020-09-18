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تعليم

رعاية الشباب بجامعة حلوان: عودة الأنشطة الطلابية في العام الجامعي الجديد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم
قال راشد عصام مدير رعاية الشباب بجامعة حلوان إن الأنشطة الطلابية سوف تعود مع بداية العام الدراسي الجديد. 

وأضاف راشد عصام مدير رعاية الشباب بجامعة حلوان لـ " صدى البلد " أن الأنشطة الطلابية مسموح بها ولم يتم غلق الملاعب وأنها مفتوحة لطلاب الجامعة لممارسة الأنشطة الرياضية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

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وتابع راشد، أن رعاية الشباب سوف تقوم بدورها لتساعد الطلاب على ممارسة النشاط، وسوف تقوم بعمل دورات رياضية بالإضافة إلى الندوات الثقافية التى تقوم بها الرعاية.

وأشار إلى أن رعاية الشباب أخذت وعدا من القائمين على مجمع الفنون الذي تم افتتاحه حديثا فى جامعة حلوان بممارسة النشاط ويسمح بتقديم العروض المسرحية والغنائية عليه.

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جدير بالذكر أنه تم افتتاح مجمع الفنون والثقافة والذى يحتوى على واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر ب1404 مقاعد وخشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع 21 ستارة عرض خلفية تعمل إلكترونيًا بنظام رقمى لتغيير الخلفيات.
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