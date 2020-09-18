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اقتصاد

تخصيص ربع مليون شقة لـ حاجزي الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:03 م
شقق اسكان اجتماعى
شقق اسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن قيام الصندوق حاليا بتنفيذ 250 ألف وحدة "بمراحل التنفيذ المختلفة" للحاجزين بالإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" والمحولين من الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر.

وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هذه الوحدات ستخصص للحاجزين بالإعلان العاشر ونحو 15 ألفا من حاجزى الإعلان التاسع، قاموا بتحويل أوراقهم للإعلان العاشر؛ ليتم حصولهم على وحداتهم خلال 30 شهرا، بدأت فى يناير 2019.

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وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه لا زالت تتبقى نحو 9 أشهر على انتهاء الممدة المقررة لتسليم الوحدات، وسيتم فور انتهائها؛ بدء الاستعلام الميدانى عن الحاجزين وتحويلهم لجهات التمويل المختلفة، وهو المتوقع أن يتم خلال النصف الثانى من العام المقبل 2021.

يذكر، أن الإعلان العاشر تمت إتاحته للحجز نهاية 2018، وتقدم له أكثر من 200 ألف مواطن بسعر 225 ألف جنيه للوحدة وهو السعر الأعلى منذ طرح شقق الإسكان الاجتماعى فى 2014 على الإطلاق، وذلك بخلاف نسبة لا تتجاوز 7% من هذا العدد تقدمت لنموذج جديد هو وحدة عبارة عن غرفتين وصالة بنفس الإعلان بسعر أقل حوالى 184 ألف جنيه، مع إضافة بند بكراسة الشروط يسمح بزيادة 10% لسعر الوحدة فى خلال مدة الانتظار 30 شهر بسبب زيادة تكلفة التنفيذ وارتفاع أسعار مواد البناء ليصل السعر لـــ247 ألف جنيه، وذلك بخلاف 5% قيمة وديعة الصيانة التى يسددها الحاجزين لكل وحدة لتتمكن وزارة الإسكان من عمل صيانة للوحدات وإدارة الموقع وتوفير الخدمات اللازمة بشكل مستمر من عائد هذه الوديعة.
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