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مصطفى بكرى يستعرض أسماء أبرز مرشحي انتخابات البرلمان ..فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:26 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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أسامة علي
عرض الإعلامى مصطفى بكرى أسماء ابرز المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة والذين تقدموا بأوراقهم أمس واليوم.

وأكد بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المعركة الانتخابية ستكون حامية الوطيس لتقدم الآلاف بأوراق ترشحهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، أعلنت سابقا عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من يوم امس17 سبتمبر الجاري وحتى 26 سبتمبر.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الأربعاء والخميس والجمعة من 21 إلى 23 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل، على أن يكون الموعد النهائي للنتيجة في 14 ديسمبر 2020، وذلك بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية وجولات الإعادة الخاصة بهم.

وتجرى الانتخابات على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم، وفقا لتعديلات قانون مجلس النواب التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر ووافق عليها البرلمان، منتصف يونيو الماضي.

وحددت "الوطنية للانتخابات" الإجرات اللازمة لترشح القائمة بانتخابات مجلس النواب 2021 والتي جاءت كالآتي:

1. يقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.


2. يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.

3. لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدًا الأعداد والصفات: (3 مترشحين من المسيحيين - 2 مترشحان من العمال والفلاحين - 2 مترشحان من الشباب - مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة - مترشح من المصريين المقيمين في الخارج) ويكون بين بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.

4. يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد الأعداد والصفات (9 مترشحين من المسيحيين - 6 مترشحين من العمال والفلاحين - 6 مترشحين من الشباب - 3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة - 3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج) وأن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

5. كما شملت القرارات أن تتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها في شروط الترشح للقائمة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

6. ويسدد ممثل القائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية المختصة مبلغ التأمين والتي يبلغ 42 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.
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