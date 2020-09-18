AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ممثل أمير الكويت يتسلم وسام الاستحقاق الأمريكي من ترامب.. صور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:57 م
الشيخ ناصر صباح الأحمد
الشيخ ناصر صباح الأحمد يتسلم وسام الاستحقاق نيابة عن والده
Advertisements
قسم الخارجي
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الاستحقاق العسكري برتبة "قائد أعلى" لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وذلك في مراسم أقيمت في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وتسلم الشيخ ناصر صباح الأحمد نيابة عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق من قبل الرئيس ترامب.

من جانبه على الشيخ صباح ناصر الصباح على حسابه بتويتر "شركا بحجم السماء للرئيس دونالد ترامب وحكومته على تكريمهم التاريخي لوالد الجميع سمو الأمير شفاه الله وعفاه".

ونشرت وسئل إعلامية صورا من مراسم تسلم الشيخ ناصر صباح الاحمد الوسام الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ممثل أمير الكويت يتسلم وسام الاستحقاق الأمريكي من ترامب.. صور
ممثل أمير الكويت يتسلم وسام الاستحقاق الأمريكي من ترامب.. صور
ممثل أمير الكويت يتسلم وسام الاستحقاق الأمريكي من ترامب.. صور
ممثل أمير الكويت يتسلم وسام الاستحقاق الأمريكي من ترامب.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اتصال هاتفي .. الرئيس العراقي يطمئن على صحة أمير الكويت بعد نقله للمستشفى

ولي عهد الكويت يشكر الرئيس الأمريكي على إرسال طائرة حربية لنقل أمير الكويت

الديوان الأميري الكويتي: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة

بدء مراسم توقيع اتفاقية السلام عقب انتهاء لقاء ترامب ونتنياهو

البيت الأبيض: ترامب يستقبل ممثل أمير الكويت اليوم

بعد لقاء ترامب مع ممثل أمير البلاد.. هل الكويت الدولة القادمة في التطبيع؟

ترشيحاتنا

أفضل علاج للكحة الجافة بطرق منزلية

بعد تعثر مفاوضات فيريرا .. كالديرون يقترب من قيادة الزمالك

كارثة أحمد وزينب.. أول تعليق برلماني على الواقعة

رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

بإطلالة عصرية .. نانسي عجرم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

هاشتاج السيسي قوتنا وقدوتنا يتصدر تويتر.. ومغردون: أحببناك من كل قلوبنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الوجبات السريعة؟

مواصفات لكزس الـ إكس 2021 Lexus LX الفاخرة.. صور

بـ الأسود الكاجوال .. ملك زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها رفقة شقيقتها