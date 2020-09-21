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محافظات

قرية صفط النور في بني سويف تسقط من حسابات المسئولين.. والأهالي يطالبون بمكتب بريد ومياه شرب دون انقطاع

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
قرية صفط النور
قرية صفط النور
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محمد عبدالحليم
تُعد قرية صفط النور  التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف غنية برجالها وعلماءها ومشايخها، ولكنها فقيرة بمرافقها وتعاني قلة الإهتمام بها من قبل المسؤولين كونها تقع في أقصى جنوب المحافظة . 

وعلى الرغم من وجود بعض المدارس الابتدائى والاعدادى ومعهد ديني بالقرية إلا أنه مياه الشرب دائمة الإنقطاع عن الجزء او المنطقة الشمالية من القرية كما لا يوجد بالقرية مكتب بريد.

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"صدى البلد"  ألتقي وأهالي القرية  في البداية يقول الشيخ عبداللطيف علي أحد مواطني القرية : "يعاني أهالي قرية صفط النور  من عدم وجود مكتب بريد ،خاصة لصرف معاشات كبار السن والموظفين المحالين للمعاش و تكافل وكرامة، حيث أن مكتب البريد يسهل صرف معاشات السيدات الارامل والمطلقات ، وصرف معاشات كبار السن ، برغم تقدم أهالي القرية بالعديد من الطلبات ".

ويضيف فتحي محمد من أبناء القرية أن عدم وجود مكتب بريد بالقرية يكبد الأهالي وخاصة كبار السن والمعاشات والسيدات الأرامل مشقة السفر إلي مدينة الفشن أو إلي قرية صفط العرفا وهذا يكلف أكثر من عشرة جنيهات في المرة الواحدة.

ويقول سيد بكري سائق إن أهالي القرية وخصوصا المقيمين في النصف الشمالي منها يعانون من عدم وصول مياه الشرب للمنازل مما يضطر القادرين لاستخدام " مواتير رفع " وبذلك لا تصل المياه إلي منازل الفقراء وغير القادرين علما بأن النصف الجنوبي من القرية به خط مواسير 10 وآخر 6 بوصة.

وأضاف: نلتمس من المسؤولين مساواتنا بباقي القرية والقري المجاورة  رحمة بأبنائنا وخاصة ونحن في موسم الصيف وكذلك مرور العالم بأثره بجائحة كورونا.
قرية صفط النور في بني سويف تسقط من حسابات المسئولين.. والأهالي يطالبون بمكتب بريد ومياه شرب دون انقطاع
قرية صفط النور في بني سويف تسقط من حسابات المسئولين.. والأهالي يطالبون بمكتب بريد ومياه شرب دون انقطاع
قرية صفط النور في بني سويف تسقط من حسابات المسئولين.. والأهالي يطالبون بمكتب بريد ومياه شرب دون انقطاع
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