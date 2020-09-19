سكان منطقة كوبري سنان بالزيتون يستغيثون من انتشار القمامة والكلاب الضالة

شكا المواطن محمود حسن عبدالله، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة كوبري سنان بالزيتون.





ويقول فى رسالته "نعانى من تراكم للقمامة بمنطقه كوبري سنان بالزيتون، مما ترتب عليه انتشار الحشرات والقوارض والذباب والبعوض والروائح الكريهة، فضلا عن تواجد الكلاب الضالة باستمرار الأمر الذى أصبح يشكل خطورة على الأهالي".

للتواصل مع الشاكى : 01550112280





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



