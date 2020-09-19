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رياضة

هشام عبدالرسول: الأهلي استحق التتويج بالدوري والزمالك يعاني من انعدام الحماس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
هنأ هشام عبدالرسول، نجم الكرة المصرية حاليًا، النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز رقم 42 في تاريخه.

وقال هشام عبدالرسول خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي استحق التتويج بلقب الدوري بعد النتائج الجيدة الذي قدمها منذ بداية الموسم والانتصارات المتتالية".

وتابع: "الأهلي سيركز في الفترة المقبلة في البطولة الإفريقية بعد التتويج بلقب الدوري وحصد لقب الدوري سيخلق دوافع قوية للاعبي الأحمر قبل البطولة الإفريقية".

وعن خسارة نادي الزمالك أمام نادي أسوان في لقاء اليوم، علق: "استشعر انعدام الحماس في لاعبي الزمالك وهي نقطة يعاني منها لاعبي الفريق الأبيض وخاصة في الفترة الماضية".

وأتم: "نادي أسوان يحقق نتائج جيدة واقترب رسميًا من البقاء في الدوري بفضل مجودات مدربه الجديد أحمد كشري بالإضافة إلى التحضيرات الجيدة التي قدمها مجدي عبدالعاطي منذ بداية الموسم الكروي".
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