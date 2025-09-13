الدردير: بيبو يتوجه للأراضي السعودية لتأدية مناسك العمرة

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير، منشورا بشأن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وكتب الدردير: “بيبو معشوق الجماهير يتوجه للأراضي السعودية لتأدية مناسك العمرة”.

المرشحون المحتملون لخلافة الخطيب

مع غياب الخطيب، تبرز عدة أسماء قوية داخل النادي وخارجه لقيادة الأهلي:

إبراهيم المنيسي: أحد الرموز الإعلامية الأهلاوية وصاحب حضور جماهيري، قد يكون من الأسماء التي يتم طرحها بقوة.

طارق قنديل: عضو مجلس الإدارة الحالي، الذي اكتسب خبرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تكليفه بملفات مالية وإدارية حساسة.

هشام حطب: رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واسمه مطروح بقوة نظراً لعلاقاته المؤثرة وخبرته الكبيرة في المجال الرياضي.

موقف لجنة الحكماء والأعضاء

مصادر داخل الأهلي كشفت أن لجنة الحكماء تسعى للتواصل مع الخطيب لمحاولة إثنائه عن قراره، إيمانًا بدوره الكبير في استقرار النادي.

إلا أن الأصوات داخل المجلس بدأت بالفعل في تجهيز البدائل المطروحة حال إصراره على الاعتذار.