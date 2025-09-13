أحمد ياسر يوجه نصيحة لـ حسين الشحات بعد عرض الاتحاد الليبي

علق أحمد ياسر، نجم المصري البورسعيدي السابق، على صفقات النادي الأهلي الجديدة، ورحيل حسين الشحات لاعب الفريق.

وقال أحمد ياسر في تصريحات تليفزيونية: "لو هنصح حسين الشحات هقوله روح الاتحاد الليبي، لإنه هيروح هناك هيلعب بشكل مستمر عكس الأهلي فرصته أقل".

وتابع: “حسين الشحات يقدر ينافس زيزو، لكن حتى لو أحسن منه زيزو بردو اللي هيلعب عشان اتدفع فيه فلوس كتير”.

وأضاف: “الأهلي اعتمد في صفقاته على الشو الإعلامي أكتر من اللعيبة اللي انت فعلًا محتاجها، والدليل إنه الشحات كان ماشي كويس، يعني زيزو كان هيجيب كأس العالم للأندية”.

واختتم أحمد ياسر: “لحد دلوقتي مشوفناش صفقات، شوفنا تقديمات حلوة جدًا على الصفحات الرسمية للنادي، وخدوا ملايين الدولارات ولكن مفيش المردود المنتظر”.

موعد مباراة الأهلي وانبي في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الأهلي مع إنبي فى الثامنة مساء غد الأحد 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتذاع المباراة حصريا على قنوات أون سبورت.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.