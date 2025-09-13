قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
أحمد ياسر يوجه نصيحة لـ حسين الشحات بعد عرض الاتحاد الليبي

سارة عبد الله

علق أحمد ياسر، نجم المصري البورسعيدي السابق، على صفقات النادي الأهلي الجديدة، ورحيل حسين الشحات لاعب الفريق.

وقال أحمد ياسر في تصريحات تليفزيونية: "لو هنصح حسين الشحات هقوله روح الاتحاد الليبي، لإنه هيروح هناك هيلعب بشكل مستمر عكس الأهلي فرصته أقل".

وتابع: “حسين الشحات يقدر ينافس زيزو، لكن حتى لو أحسن منه زيزو بردو اللي هيلعب عشان اتدفع فيه فلوس كتير”.

وأضاف: “الأهلي اعتمد في صفقاته على الشو الإعلامي أكتر من اللعيبة اللي انت فعلًا محتاجها، والدليل إنه الشحات كان ماشي كويس، يعني زيزو كان هيجيب كأس العالم للأندية”.

واختتم أحمد ياسر: “لحد دلوقتي مشوفناش صفقات، شوفنا تقديمات حلوة جدًا على الصفحات الرسمية للنادي، وخدوا ملايين الدولارات ولكن مفيش المردود المنتظر”.

موعد مباراة الأهلي وانبي في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الأهلي مع إنبي فى الثامنة مساء غد الأحد 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتذاع المباراة حصريا على قنوات أون سبورت.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

هواتف iPhone 17

آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآيفون آير للطلب المسبق .. السعر وتفاصيل التوفر

آيفون 17

قائمة الأسعار المتوقعة لسلسلة آيفون 17 الكاملة في المغرب

آيفون 17

رسميًا في الأسواق.. تعرف على أسعار جميع طرازات آيفون 17 في الكويت

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

