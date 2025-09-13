قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

عملية التصويت على إعلان نيويورك
عملية التصويت على إعلان نيويورك
محمود نوفل

دعا إعلان نيويورك إلى العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

ووافق على القرار 142 دولة بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، ورفضته 10 على رأسهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر وباراجواي. 

ونرصد في التقرير  التالي الدول التي صوتت ضد الإعلان وهي : الولايات المتحدة - إسرائيل - الأرجنتين - المجر - باراغواي - ناورو - ميكرونيسيا - بالاو - بابوا غينيا الجديدة - تونغا.

بينما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي: التشيك - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - الإكوادور - إثيوبيا - ألبانيا - فيجي - غواتيمالا - ساموا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - جنوب السودان.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النص قبل 10 أيام من القمة، التي سترأسها الرياض وباريس يوم 22 سبتمبر الجاري في الأمم المتحدة، حيث تعهدت فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.

 وذكر  الإعلان إن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن يؤدوا إلى تحقيق السلام أو الأمن وإن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بتحقيق ذلك.

وبين الإعلان  أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين، هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة - وفق القانون الدولي - لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وأفضل طريقة لإنهاء العنف بكل أشكاله وأي دور مزعزع للاستقرار من الأطراف من غير الدول، ووضع حد للإرهاب والعنف بكل الصور، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين والسلام والازدهار والتكامل الإقليمي من أجل مصلحة كل شعوب المنطقة.

أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
