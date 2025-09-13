اليوم.. افتتاح البطولة الإفريقية لشباب الطائرة بالقاهرة

تنطلق اليوم السبت، منافسات البطولة الإفريقية للشباب للكرة الطائرة تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر الجاري، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي في تمام الثامنة مساءً.

وتنطلق منافسات اليوم الأول بإقامة أربع مباريات؛ حيث يقص منتخب الكونغو الديمقراطية شريط البطولة بمواجهة أوغندا في الثانية عشرة ظهرًا، يعقبها لقاء الكاميرون مع كينيا في الثانية عصرًا، ثم مواجهة المغرب مع رواندا في الرابعة مساءً، على أن يختتم المنتخب المصري اليوم الافتتاحي بلقاء زيمبابوي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساءً بحضور كبار المسؤولين الرياضيين، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، والإعلامية منى عبد الكريم آمين صندوق الاتحاد المصري للطائرة ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري، ومدير البطولة واللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد، المتواجد حاليًا في الفلبين لدعم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم.

ويترأس بعثة منتخب مصر للشباب الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة.

ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، الدكتور محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير لحصد اللقب القاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا.