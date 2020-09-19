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فن

في الذكرى الثانية لرحيله.. ماذا قال جميل راتب عن الموت

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم السبت 19 سبتمبر، الذكرى الثانية للفنان جميل راتب الذي رحل بعد صراع مع المرض.

أدلى جميل راتب بعدة تصريحات في آخر ظهور تليفزيوني له قبل وفاته، حيث أكد أنه لا يخشى الموت بل إنه يرى أنه راحة بالنسبة له، بسبب المشاكل الحياتية والصحية التي يعاني منها.

وقال جميل راتب، إنه يتمنى أن يكون الأمر بدون متاعب صحية كبيرة تجعله يتألم، مؤكدا أنه يشتاق إلى عائلته، لذا فالموت سوف يمكنه من أن يكون بجوارهم.

كان الفنان الكبير جميل راتب توفي في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، عام 2018 الماضي، عن عمر ناهز الـ 92 عاما بعد صراع طويل مع أمراض مرتبطة بالشيخوخة
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