ضياء السيد: الأهلي سيرفع اسم فايلر فى سوق المدربين.. ويجب إراحة اللاعبين

يري ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه يجب إراحة لاعبي الأهلي بعد التتويج بالدوري المصري الـ42، وقبل استئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري للمرة الـ 42 في تاريخه والخامس على التوالي بعد هزيمة الزمالك أمس أمام أسوان في الجولة الـ 28 من المسابقة المحلية.

وقال السيد في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية "أون تايم سبورت": "مبروك البطولة المفضلة والمحببة لقلب جمهور الأهلي".

وأردف: "بداية الأهلي كانت قوية، وبعد استئناف الدوري المستويات كانت مذبذبة عند كل الفرق، وما ساهم في تتويج الأحمر هو البداية الجيدة".

وأكمل: "السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مدرب منظم والإدارة وفرت لاعبين جيدين، واستطاع أن يتفوق الفريق في البداية قبل كورونا وهذا تسبب في التتويج".





وبسؤاله عن كيف سيتعامل فايلر مع المباريات القادمة؟، أجاب: "سيعرف الفترة المقبلة أن مكسب الدوري مع الأهلي سيعلي إسمه في الشرق الأوسط، هو مدرب جيد واسم الأهلي سيعليه".





وأردف: "فايلر لديه لاعبين يريدون أن يستعدوا ويجهزوا لدوري الأبطال وهذه البطولة المحببة، هناك لاعبون مثل كهربا والشحات سيأخذان المباريات المقبلة لكي يستعدان ، لابد أن تكون خطة عمل الفترة المقبلة معروفه ومعروضة على طاولة لجنة التخطيط بالنادي، لأن الأولوية رقم 1 و 2 و3 هي بطولة إفريقيا".





وواصل: "نريد تحقيق البطولة حاليا ولا نريد تحقيق أرقام قياسية في الدوري، الأهم هو راحة اللاعبين من أجل دوري الأبطال، حسم بطولة الدوري سيعطي راحة للأهلي".





جدير بالذكر أن الأهلي سيلاقي نظيره الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر المقبل في مباراة الذهاب، فيما تحدد موعد الإياب يوم من نفس الشهر.