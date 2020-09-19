AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شفاء زوجة عمر الشناوي من فيروس كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
زوجة عمر الشناوي
زوجة عمر الشناوي
Advertisements
شروق ابراهيم
اعلنت شهد رمزي ، عن شفاء صديقتها زوجة الفنان عمر الشناوي من فيروس كورونا بعد مرور اسبوعين على اصابتها هي ونجلها.

ونشرت شهد رمزي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها مع زوجة الشناوي وعلقت قائلة:” الحمد الله هند خفت من كورونا".

وصرح عمر الشناوي منذ فترة قصيرة قائلا :" لم أغادر المنزل حتى صباح اليوم، وللأسف الشديد قد تعرضت لموقف محرج.

وتابع عمر الشناوي: ذهبت للتمرين بالجيم، وفوجئت بافراد الأمن يطلبون منى مغادرة المكان نظرا لعدم ارتياح بعض الأعضاء، بعد اعلانى عن اصابة عائلتى بفيروس كورونا، وبرغم تأكيدى لهم انى سليم ونتائج تحاليلي سليمة، إلا أنهم نقلوا لى استياء البعض.

وأضاف: رفضت مغادرة التمرين، وبعد ذلك تحدثت مع مدير الأمن، الذي كان في منتهى التعاون، فلقد قمت بالإعلان عن حالة ابنى وزوجتى بكامل ارادتى حرصا على كل من تعاملوا معنا خلال الأيام الماضية، وانا في عزلة تماما عنهم، وربنا يتم شفائهم على خير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذكرى الثانية لرحيل كوثر رمزي.. حكاية الشاهدة الوحيدة في قضية مقتل المطربة ذكرى

بعد إصابة عائلته بـ كورونا.. عمر الشناوى: رفضت مغادرة الجيم بعد شكوى الأعضاء

بسبب ابنته.. نائب بريطاني يتعرض لموقف محرج على الهواء

ترشيحاتنا

كيف تعرف المرأة أنها طهرت ومتى تغتسل؟.. الأزهر يجيب

طريقة عمل الزيتون المخلل للشيف نجلاء الشرشابي

مرتضى منصور: اللجنة الخماسية السبب فى هزيمة الزمالك أمام أسوان

وصول أحمد وزينب إلى منزلهما بعد دفع الكفالة واستلام ابنتهما

لن نتردد في حماية مصالحنا.. الصين ترفض قرار ترامب بحظر التيك توك

أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي سويفت ديزاير 2020 suzuki dzire .. صور

تعرف علي سوزوكي سويفت 2021 suzuki swift الجديدة .. صور

فيديو الاعتذار.. شاهد أحمد حسن يعتزل اليوتيوب للأبد ويحكي قصته لأول مرة