شفاء زوجة عمر الشناوي من فيروس كورونا

اعلنت شهد رمزي ، عن شفاء صديقتها زوجة الفنان عمر الشناوي من فيروس كورونا بعد مرور اسبوعين على اصابتها هي ونجلها.

ونشرت شهد رمزي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها مع زوجة الشناوي وعلقت قائلة:” الحمد الله هند خفت من كورونا".

وصرح عمر الشناوي منذ فترة قصيرة قائلا :" لم أغادر المنزل حتى صباح اليوم، وللأسف الشديد قد تعرضت لموقف محرج.



وتابع عمر الشناوي: ذهبت للتمرين بالجيم، وفوجئت بافراد الأمن يطلبون منى مغادرة المكان نظرا لعدم ارتياح بعض الأعضاء، بعد اعلانى عن اصابة عائلتى بفيروس كورونا، وبرغم تأكيدى لهم انى سليم ونتائج تحاليلي سليمة، إلا أنهم نقلوا لى استياء البعض.



وأضاف: رفضت مغادرة التمرين، وبعد ذلك تحدثت مع مدير الأمن، الذي كان في منتهى التعاون، فلقد قمت بالإعلان عن حالة ابنى وزوجتى بكامل ارادتى حرصا على كل من تعاملوا معنا خلال الأيام الماضية، وانا في عزلة تماما عنهم، وربنا يتم شفائهم على خير.