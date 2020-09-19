مدير إدارة المرج التعليمية يتفقد لجان الدور الثاني للدبلومات الفنية لمتابعة تنفيذ إجراءات مكافحة كورونا

انطلقت منذ قليل، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، قام الدكتور سعيد عبد الله مدير عام ادارة المرج التعليمية، بجولة تفقدية في اللجان الامتحانية التابعة لإدارة المرج التعليمية، للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع السادة الحضور.
كما راجع مدير إدارة المرج التعليمية أعمال النظافة في دورات المياه، وأوصى بضرورة التعقيم والتطهير اليومى قبل بداية اللجنة وبعد نهايتها، وتوفير الراحة والهدوء للطلاب أثناء الامتحانات.
وتستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالبا/طالبة منهم (119853) طالبا/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالبا/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالبا/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالبا/طالبة بالتعليم الفندقي.
ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجان تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركزا منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.