مدير إدارة المرج التعليمية يتفقد لجان الدور الثاني للدبلومات الفنية لمتابعة تنفيذ إجراءات مكافحة كورونا

انطلقت منذ قليل، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.









ومن جانبه، قام الدكتور سعيد عبد الله مدير عام ادارة المرج التعليمية، بجولة تفقدية في اللجان الامتحانية التابعة لإدارة المرج التعليمية، للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع السادة الحضور.





كما راجع مدير إدارة المرج التعليمية أعمال النظافة في دورات المياه، وأوصى بضرورة التعقيم والتطهير اليومى قبل بداية اللجنة وبعد نهايتها، وتوفير الراحة والهدوء للطلاب أثناء الامتحانات.





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