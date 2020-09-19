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توك شو

احذر.. الزهايمر يتحول لـ هلاوس فى هذه الحالة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:05 م
زهايمر
زهايمر
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شيرين عادل
قالت الدكتورة سلوى عبد الباقى ، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان ، إن الزهايمر عبارة عن إضطراب وضمور فى خلايا المخ .

وأضافت عبد الباقى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC  ،  أن المجال الطبى لم يتوصل إلى أسباب أو نتائج حاسمة للتعامل مع الزهايمر . 

وأشارت إلى أن أهم أعراض الزهايمر تكون النسيان وعدم القدرة على اتخاذ القرار  .

وتابع أن الزهايمر يمكن أن ينتج عنه الفصام أو الهلاوس السمعية أو البصرية ، ويبدأ من  سن 55 عام .

ونصحت بعدم تناول المهدئات بصورة مستمرة حيث أنه يدخل فى إدمان العقاقير بدون استشارة الطبيب . 
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