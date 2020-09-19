احذر.. الزهايمر يتحول لـ هلاوس فى هذه الحالة

قالت الدكتورة سلوى عبد الباقى ، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان ، إن الزهايمر عبارة عن إضطراب وضمور فى خلايا المخ .





وأضافت عبد الباقى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، أن المجال الطبى لم يتوصل إلى أسباب أو نتائج حاسمة للتعامل مع الزهايمر .





وأشارت إلى أن أهم أعراض الزهايمر تكون النسيان وعدم القدرة على اتخاذ القرار .





وتابع أن الزهايمر يمكن أن ينتج عنه الفصام أو الهلاوس السمعية أو البصرية ، ويبدأ من سن 55 عام .





ونصحت بعدم تناول المهدئات بصورة مستمرة حيث أنه يدخل فى إدمان العقاقير بدون استشارة الطبيب .