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أخبار العالم

الرئيس العراقي: لا تهاون في مطاردة الفاسدين..والانتخابات المبكرة هي الحل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:57 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
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قسم الخارجي
أكد الرئيس العراقي برهم صالح عدم التهاون في مطاردة الفاسدين،  داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعيدًا عن سطوة السلاح وتدخله.

وقال صالح في كلمة خلال المؤتمر الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة "نحن في دولة ما زالت بطور التأسيس لتجربتها الديمقراطية، ونطمح ونسعى لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون على كافة المستويات".

وأوضح الرئيس العراقي أن الإصلاح يتطلب توفير المناخ السياسي المناسب، وهو أمر لا يمكن تحقيقه دون  إجراء الانتخابات المبكرة.

وشدد على ضرورة إجراء انتخابات تضمن للشعب العراقي حقه وينطلق منها القادة لمعالجة الخلل البنيوية في الطبقة السياسية.
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