عبدالمحسن سلامة: الدولة المصرية تصدت بكل حزم لوهم الإخوان بإقامة ولاية سيناء..فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إنه في مايو 2013 جرت حادثة استوقفت مصر كلها، عن طريق خطف 7 جنود مصريين في سيناء، على يد مجموعات تنتمي للقاعدة وداعش، منوها إلي أنه في تلك الأيام خرج الراحل مرسي بتصريحات صادمة، في توجيه الأجهزة الأمنية للمحافظة على حياة الخاطفين والمخطوفين.





وتابع سلامة، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع علي فضائية" إم بي سي مصر 2" ، أن هذا يعني أن أحد المسئولين للدولة يتحدث عن جماعات داعش والقاعدة على أرضية واحدة مع الدولة المصرية، مشيرا إلي أن كل ذلك كان متواكب مع تغلغل ضخم للجماعات الإرهابية خاصة في سيناء.





وأشار"سلامة"، إلى أن بعد نجاح الشعب في إسقاط حكم الإخوان في 30 يونيو، خرج أحد القياديين الكبار ، وهو البلتاجي قائلا " احنا نقدر نوقف اللي بيحصل في سيناء بأننا نولع سيناء، مؤكدا أنها كانت مؤامرة خطيرة محاطة بالدولة المصرية أطراف داخلية وخارجية.





وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام، أنه يوجد قنوات ليس لها سوى بث هذه السموم السوداء، إضافة إلى وجود دول تمول وتحتضن مثل قطر، مشيدا بحديث الرئيس السيسي على دول كانت مصر أيادي بيضاء لها طوال الوقت، موضحا أنها لا تبخل اطلاقا لا بقوة بشرية أو تعليمية أو الموارد المالية، مع رد الجميل بمحاولة تمزق وتفرقة الوطن.



