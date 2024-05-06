إصابة 4 أشخاص في تصادم بين ملاكي وميكروباص بالخانكة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بمدخل سرياقوس بمدينة الخانكة بالقليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي بمدخل قرية سرياقوس بمدينة الخانكة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.