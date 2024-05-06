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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شاب لقي مصرعه في مياه نهر النيل بالقناطر الخيرية

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام فى مياه نهر النيل أمام كوبرى الحرس بالقناطر الخيرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بغرق شاب يدعى جمال. ح. ع 20 سنة مقيم قرية الخرقانية بالقناطر الخيرية أثناء الاستحمام فى مياه نهر النيل. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية وتم البحث وانتشال الجثمان من مياه نهر النيل إلى مشرحة مستشفى القناطر المركزى لاتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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