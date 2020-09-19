مدبولي يتفقد العاصمة الإدارية.. 80% نسبة تنفيذ شبكة المياه بمنطقة الوزارات.. وأعمال الحي الحكومي بلغت 87% والانتهاء من الهيكل الإنشائي

رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية

التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.. ويشدد على سرعة الانتهاء من الطرق الرئيسية

رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الادارية

مدبولي يشهد أعمال تأثيث وتجهيزات وزارة المالية كنموذج لباقي الوزارات

أعمال التأثيث تتم من خلال٢٠ شركة وطنية وتوفر نحو ١٠٠ الف فرصة عمل

















زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، وقد رافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.









وعقد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة اجتماعًا، مع المسئولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتا إلى إن التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.









وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد.









واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول موقف تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، من المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.









وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع خط المياه من محطة مياه العاشر من رمضان وحتى خزان التكديس بطول 19 كم، وبتكلفة 285 مليون جنيه، كما وصل معدل التنفيذ لمراحل متقدمة لخط المياه من خزان التكديس حتى الخزانات الاستراتيجية بطول 16 كم، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة بالكامل، وكذا جميع الخزانات بطاقة 100ألف م3، وجار تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة إجمالية 99%، وبيارة السحب بنسبة 100%، كما أنه جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والأسوار الخارجية وبعض أعمال ورش الصيانة بالمحطة.









وأكد نائب رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء بالكامل من خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة الاستثمارية، وجار إطلاق الكهرباء بالمحطة من خلال شركة العاصمة الإدارية الجديدة.









كما تم استعراض موقف محطة الرفع بمحطة مياه الشرب المغذي للعاصمة بمحطة القاهرة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز بها 98%، وخطي المياه من محطة القاهرة الجديدة حتى العاصمة بإجمالي أطوال 32.5 كم، وتم الانتهاء منهما بالكامل، ومشروع الخزان الأوسطي سعة 125000م3، والمباني الملحقة به حيث تم الانتهاء منهما بنسبة إنجاز 95%، و60% على التوالي.











وأشار المهندس ممدوح عبد المطلب إلى الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية، وأنفاق الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 3 أنفاق لخدمات الكهرباء، ووصلت نسب الإنجاز فيها لمراحل متقدمة.









ونوه إلى أن نسبة تنفيذ شبكة المياه بمنطقة الوزارات بلغت 80%، ونسبة تنفيذ شبكة الصرف الصحي وصلت لـ 93%، وشبكة صرف المطر بنسبة 95%، كما تم توصيل الكهرباء لجميع مباني الوزارات.









كما استمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى عرض حول الموقف التنفيذي لأعمال شبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك مسارات البنية الأساسية الرقمية بمختلف الأحياء، بما يدفع نحو إيجاد عصر جديد من العمل الحكومي الرقمي.









وخلال زيارته اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الحي الحكومي، للوقوف على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة.









وفي أرض المشروع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250ألف م2، بما يعادل 60 فدانا، بإجمالي مسطحات بنائية 2مليون م2، بنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.









وأشار المسئولون إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 (دور – سطح –بدروم) بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.









وزار رئيس الوزراء ومرافقوه مقر وزارة المالية التي تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات بها كنموذج لباقي الوزارات؛ للاطلاع على مستوى التجهيزات، واستمع إلى شرح من الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول موقف تأثيث المقار بالحي الحكومي، والذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية، حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال التأثيث تتم من خلال٢٠ شركة وطنية، وتوفر نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل.









كما تمت الإشارة إلى أن التأثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.









وقام رئيس الوزراء بجولة في عدد من مكاتب وزارة المالية، لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتم تعميمها في جميع الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.









وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.









ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.









أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.







