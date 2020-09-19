محافظ الشرقية: إنشاء 11 مشروعا خدميا بتكلفة و754 مليون جنيه بمركز ههيا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة ، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين ، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد ، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها .





وأضاف محافظ الشرقية ، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و 106 مليون جنية منهم 11 مشروع خدمي بمركز ومدينة ههيا بقطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - الصحة - التعليم - الشباب والرياضة ) بتكلفة بلغت و754 مليون و840 ألف جنية.

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وأوضح محافظ الشرقية ، أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 530 مليون و 700 ألف جنية شملت إنشاء محطة مياة فائقة الجودة بقرية العدوة لتعمل بطاقة 10 آلاف م3/ اليوم بتكلفة مالية بلغت 60 مليون جنية ومشروع صرف صحي قريتي العلاقمة والغنيمية ، وإنشاء محطتي معالجة ورفع بتكلفة مالية 62 مليون جنية ومشروع صرف الصحي وخطوط طرد ومحطات رفع كفر دبوس لخدمة 9 قري بمركز ومدينة ههيا بتكلفة 408 مليون 700 ألف جنية .





وفي القطاع الصحي أضاف المحافظ ، أنه جاري الإنتهاء من أعمال إنشاء مستشفي كبد ههيا بتكلفة 130 مليون جنية وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي.





وفي قطاع الطرق أكد المحافظ ، أنه جاري إستكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طريق أبو الاخضر / العلاقمة / المانسترلي القطاع الثاني بطول 7 كم وبتكلفة مالية 63 مليون و 400 ألف جنية ، بالإضافة إلى إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا بتكلفة 9 مليون و 500 ألف جنية .





ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية أوضح محافظ الشرقية ، إلي أنه جاري إنشاء 4 مشروعات بقطاع الابنية التعليمية بمركز ومدينه ههيا بتكلفة مالية بلغت 20 مليون و 800 ألف جنية شملت إنشاء جديد لمدرسة المهدية الثانوية لاضافة 12 فصل دراسي وبتكلفة 6 مليون و 300 ألف جنيه وإحلال جزئي لمدرسة الحرية للتعليم الأساسي لاضافة 12 فصل جديد وبتكلفة 4 مليون و 300 ألف جنيه وأعمال توسعة لمدرسة اولاد عطية الشرقي للتعليم الاساسي لاضافة 14 فصل وبتكلفة 4 مليون و 600 ألف جنية وإحلال كلي لمدرسة عبد اللطيف عبد الجليل للتعليم الاساسي لاضافة 11 فصل دراسي وبتكلفة 5 مليون و 600 ألف جنيه.





وللإرتقاء بقطاع الشباب أكد محافظ الشرقية، أنه جاري تطوير مركز شباب السكاكره بمركز ومدينة ههيا بتكلفة 466 الف جنيه.





وأوضح أنه تم الإنتهاء من تطوير 3 مدارس ثانوي عام وفني بمركز ومدينة ههيا بتكلفة 22 مليون و 300 ألف جنية، شملت إحلال جزئي لمدرسة ههيا الصناعية بنات لتطوير 25 فصل دراسي وبتكلفة 11 مليون و100 ألف جنية وإحلال جزئي لمدرسة الزهراء الثانوية بنات لتطوير 11 فصل دراسي وبتكلفة 4 مليون و 500 ألف جنيه وكذلك الإنتهاء من أعمال توسعة 20 فصل دراسي بمدرسة الزرزمون الثانوية بتكلفة 6 مليون و 700 ألف جنيه.