إعادة رصف مدخل مدينة كفر صقر بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي

وأكدت المهندسة سلوي سامي مديرة هيئة الطرق والكباري بالشرقية أنه تم البدء فى أعمال كشط طبقات الأسفلت بمدخل مدينه أبو كبير بطول 2.5 كم تمهيدا لأعمال الرصف بتكلفة مالية 5 مليون و 250 ألف جنية وذلك طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية لرصف الطرق .

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وأشارت مديرة هيئة الطرق والكباري بالشرقية الي أن مداخل المدن والقري هي الواجهة الأولي التي تعطي انطباعا وصوره ذهنية جيدة عن المركز لدي زوارها.