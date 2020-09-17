إعادة رصف مدخل مدينة كفر صقر بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإعادة رصف وتجميل مدخل مدينه كفر صقر بعد الإنتهاء من أعمال الحفر الخاصه بتوصيل الغاز الطبيعي للمدينة وذلك لفتح الطريق أمام السيارات وعبور المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.
وأكدت المهندسة سلوي سامي مديرة هيئة الطرق والكباري بالشرقية أنه تم البدء فى أعمال كشط طبقات الأسفلت بمدخل مدينه أبو كبير بطول 2.5 كم تمهيدا لأعمال الرصف بتكلفة مالية 5 مليون و 250 ألف جنية وذلك طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية لرصف الطرق .
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وأشارت مديرة هيئة الطرق والكباري بالشرقية الي أن مداخل المدن والقري هي الواجهة الأولي التي تعطي انطباعا وصوره ذهنية جيدة عن المركز لدي زوارها.
أضافت مديرة هيئة الطرق والكباري أنه جاري استكمال رصف ميدان متولي سعد حتي الطريق الدائري بمدينة أبو كبير بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون جنية ويأتي ذلك في ضوء خطة المحافظة لإعادة تطوير ورفع كفاءة الطرق ومداخل مدن المحافظة.