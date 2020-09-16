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محافظات

وكيل صحة الشرقية يناقش الاستعدادات لتنفيذ المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:54 م
الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
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محمد الطحاوي
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية "مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق المبادرة الرئاسية بالمحافظة"، مساء اليوم، بمكتب وكيل الوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة إستعدادات المديرية لتنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، والمقرر تنفيذها إعتبار من بعد غد الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر، وتستمر حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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أكد وكيل الوزارة ضرورة التجهيز الكامل للمبادرة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة، ومن التدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، ومناقشة خطة العمل أثناء تلك الفترة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية تهدف إلي الإكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عاما، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين.

وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلي الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.
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