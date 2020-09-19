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مرأة

اعرفي لفة "التربون" المناسبة لوجهك من ريتا عدنان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر التربون من أسهل لفات الحجاب التي تفضلها كثير من الفتيات، ولكن بعضهن لا تجيد عمل اللفة المناسبة لشكل وجهها، وبسبب ذلك تقع في حيرة كبيرة للحصول على مظهر أنيق.

تقول الفاشون بلوجر ريتا عدنان، أن التربون هو الأنسب لفصل الصيف، حيث انه مريح في استخدامه كما أنه يعطي مظهر لائق، مؤكدة أن لفة التربون مريحة في فصل الصيف حيث أن البنت لا تضطر لاستخدام عدد من الطبقات للطرحة فوق بعضها، وانما تكتفي بطرحة واحدة يمكنها لفها كتربون، وطبعا يفضل أن تكون تلك الطرحة من القطن الخالص.

وقالت ريتا عدنان، أن البنات أصبحت لا تعتمد على التربون الجاهز وانما تقوم بعمل لفة التربون بنفسه، مؤكدة أن ذلك الأفضل حيث أنها تستطيع عمل اللفة المناسبة لشكل وجهها، وهذا كان لا يمكن عمله في التربون الجاهز.

وأكدت الفاشون بلوجر ريتا عدنان أن البنات التي  تمتلكن وجها مستديرا ووجنتين ممتلئتين من الأفضل اختيار لفة التربون البسيط، والمتكون من طبقة واحدة، مع الحرص على ألا يضغط أطرافه على جانبى الوجه، وتكون فى  تلك الحالة الألوان الفاتحة مناسبة بشكل أفضل.

وأشارت ريتا عدنان إلى أن الفتيات صاحبات الوجه المستطيل، فالأفضل اختيار التربون ذو الطبقات المتعددة، والفيونكة أعلى الرأس عند مقدمة الجبهة، حيث يعمل ذلك الشكل على التقليل من مساحة الوجه، وإظهاره فى شكل أصغر من حجمه الطبيعى.

وأكدت الفاشون بلوجر ريتا عدنان أن البنت التي تمتلك جبهة عريضة من الأفضل لها اختيار التربون بسيط التصميم، والذى تصممينه من الطرح العادية مع ترك أجزاء منها منسدلة على الكتفين، وهو الشكل المناسب لإطلالتك الكاجوال عند النهار بشكل أفضل.
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