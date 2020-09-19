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تعليم

تعرف على كلية هندسة المطرية جامعة حلوان وأقسامها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:20 م
كلية هندسة مطرية
كلية هندسة مطرية
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قسم التعليم

يتساءل كثير كلية هندسة مطرية ، و ما هى الاقسام الموجده وما الفرق بينها وبين هندسة حلوان، على اعتبارها من كليات القمة، ويأتى السؤال فى ظل سعى كثير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ، للإلتحاق بكليات القمة.


.واستقبلت كلية الهندسة بجامعة حلوان ، الكثير من الطلاب المتقدمين إليها الراغبين في الدراسة بها بجميع فروعها وتخصصاته

 

وهندسة مطرية هى فرع لكلية هندسة ، ويختلفوا فى ان الاقسام مقسمة بين حلوان والمطرية ويتفقوا فى السنة لاولى المعروفة بإعدادى  هندسة . 

 :-ويستعرض "صدى البلد" أقسام الكلية كالاتي

: قسم الهندسة المعمارية -

هو أحد فروع الهندسة اللي يهتم بدراسة وتصميم المباني والمنشآت العامة ووضع التصميم الخاص بها منذ البداية حتى تسليمه للمهندس المدني

 

:قسم الهندسة المدنية 

هي أحد فروع الهندسة اللي يهتم بدراسة وتصميم وتحليل المنشآت زي المباني والطرق والكباري والأنفاق والمطارات والسدود وشبكات الري والصرف الصحي


: mecha power قسم القوى الميكانيكيا 

هو قسم مسئول عن توليد الطاقة من محطات الكهرباء او من الطاقة المتجددة وكيفية انتاج أكبر قدر من الطاقة من مصدر الطاقة لديك و كيفية تقليل الفاقد وكيفية الوصول لأكفأ نظام

قسم ميكانيكا سيارات 

محتوي دراسة القسم شاملة لكل اجزاء المحرك و الحركة الميكانيكية و تكنولوجيا السيارات و المحركات بأنواعها المختلفة

جدير بالذكر انه يمكن تحويل الطلاب لاى قسم بالكليتين اذا جاء بتنسيقه احد اقسام هندسة حلوان ويريد التحويل الى قسم اخر بهندسة المطرية والعكس والتحويل يكون مباشر

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