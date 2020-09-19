تعرف على كلية هندسة المطرية جامعة حلوان وأقسامها

يتساءل كثير كلية هندسة مطرية ، و ما هى الاقسام الموجده وما الفرق بينها وبين هندسة حلوان، على اعتبارها من كليات القمة، ويأتى السؤال فى ظل سعى كثير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ، للإلتحاق بكليات القمة.





.واستقبلت كلية الهندسة بجامعة حلوان ، الكثير من الطلاب المتقدمين إليها الراغبين في الدراسة بها بجميع فروعها وتخصصاته

وهندسة مطرية هى فرع لكلية هندسة ، ويختلفوا فى ان الاقسام مقسمة بين حلوان والمطرية ويتفقوا فى السنة لاولى المعروفة بإعدادى هندسة .

:-ويستعرض "صدى البلد" أقسام الكلية كالاتي

: قسم الهندسة المعمارية -

هو أحد فروع الهندسة اللي يهتم بدراسة وتصميم المباني والمنشآت العامة ووضع التصميم الخاص بها منذ البداية حتى تسليمه للمهندس المدني

- :قسم الهندسة المدنية

هي أحد فروع الهندسة اللي يهتم بدراسة وتصميم وتحليل المنشآت زي المباني والطرق والكباري والأنفاق والمطارات والسدود وشبكات الري والصرف الصحي





- : mecha power قسم القوى الميكانيكيا

هو قسم مسئول عن توليد الطاقة من محطات الكهرباء او من الطاقة المتجددة وكيفية انتاج أكبر قدر من الطاقة من مصدر الطاقة لديك و كيفية تقليل الفاقد وكيفية الوصول لأكفأ نظام

: قسم ميكانيكا سيارات

محتوي دراسة القسم شاملة لكل اجزاء المحرك و الحركة الميكانيكية و تكنولوجيا السيارات و المحركات بأنواعها المختلفة