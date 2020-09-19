تعرف على كلية هندسة المطرية جامعة حلوان وأقسامها

يتساءل كثير كلية هندسة مطرية ، و ما هى الاقسام الموجده وما الفرق بينها وبين هندسة حلوان، على اعتبارها من كليات القمة، ويأتى السؤال فى ظل سعى كثير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ، للإلتحاق بكليات القمة.
.واستقبلت كلية الهندسة بجامعة حلوان ، الكثير من الطلاب المتقدمين إليها الراغبين في الدراسة بها بجميع فروعها وتخصصاته
وهندسة مطرية هى فرع لكلية هندسة ، ويختلفوا فى ان الاقسام مقسمة بين حلوان والمطرية ويتفقوا فى السنة لاولى المعروفة بإعدادى هندسة .
:-ويستعرض "صدى البلد" أقسام الكلية كالاتي
: قسم الهندسة المعمارية -
هو أحد فروع الهندسة
اللي يهتم بدراسة وتصميم المباني والمنشآت العامة ووضع التصميم الخاص بها منذ البداية
حتى تسليمه للمهندس المدني
- :قسم الهندسة المدنية
هي أحد فروع الهندسة
اللي يهتم بدراسة وتصميم وتحليل المنشآت زي المباني والطرق والكباري والأنفاق والمطارات
والسدود وشبكات الري والصرف الصحي
- : mecha power قسم القوى الميكانيكيا
هو قسم مسئول عن توليد الطاقة من محطات الكهرباء او من الطاقة المتجددة وكيفية انتاج أكبر قدر من الطاقة من مصدر الطاقة لديك و كيفية تقليل الفاقد وكيفية الوصول لأكفأ نظام
: قسم ميكانيكا سيارات
محتوي دراسة القسم شاملة لكل اجزاء المحرك و الحركة الميكانيكية و تكنولوجيا السيارات و المحركات بأنواعها المختلفة
جدير بالذكر انه يمكن تحويل الطلاب لاى قسم بالكليتين اذا جاء بتنسيقه احد اقسام هندسة حلوان ويريد التحويل الى قسم اخر بهندسة المطرية والعكس والتحويل يكون مباشر