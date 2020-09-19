وضعت مصر على طريق النهضة.. تعرف على إنجازات قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر تقريراً رصد أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.





ووفقاً للتقرير فإن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم بملف الزراعة ساهم فى محو سنوات من الإهمال والتراجع لهذا القطاع.





وأشار التقرير إلى أن الرئيس السيسى التفت لوضع خطط للنهوض بقطاع الزراعة واستطاع خلال سنين معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية.





وأوضح التقرير أن هناك عدداً من المشروعات المهمة في مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى بالإضافة لمشروع تربية الماشية وإحياء مشروع البتلو لسد الفجوة الزراعية وتقديم الدعم للفلاح حيث بلغت مشروعات الزراعة 224 مشروعاً.