AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وضعت مصر على طريق النهضة.. تعرف على إنجازات قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:15 م
أراضى زراعية
أراضى زراعية
Advertisements
شيرين عادل
استعرض  برنامج صباح الخير يا مصر تقريراً رصد أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

ووفقاً للتقرير فإن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم بملف الزراعة ساهم فى محو سنوات من الإهمال والتراجع لهذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس السيسى التفت لوضع خطط للنهوض بقطاع الزراعة واستطاع خلال سنين معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية.

وأوضح التقرير أن هناك عدداً من المشروعات المهمة في مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى بالإضافة لمشروع تربية الماشية وإحياء مشروع البتلو لسد الفجوة الزراعية وتقديم الدعم للفلاح حيث بلغت مشروعات الزراعة 224 مشروعاً.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب: الاعتماد على الصوب الزراعية يحقق الأمن الغذائي ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

وزير الزراعة خلال افتتاح 6 مزارع إنتاج حيواني: نسعى لسد الفجوة من اللحوم الحمراء

وزير الزراعة يفتتح 6 مزارع إنتاج حيوانى بالبحيرة.. ونائبه: وفرنا 300 فرصة عمل للشباب .. والمحافظ: نحرص على دعم سبل التنمية

وزير الزراعة خلال افتتاح 6 مزارع إنتاج حيواني بالبحيرة: نسعى لسد الفجوة من اللحوم الحمراء..نواب: يقلل من اعتماد الدولة على الاستيراد.. ويحقق الاكتفاء الذاتي

من نجيب لـ السيسي ..كيف تعامل رؤساء مصر مع الفلاحين فى عيدهم ؟

أصحاب جهد وعرق يسيل لتنمية موارد الوطن.. حزب الحرية يهنئ الفلاحين بعيدهم

ترشيحاتنا

صدمة.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي 5 أشهر بعد جراحة في الركبة

جميل راتب.. قاطعه الأهل فعمل شيال خضار وقهوجي في باريس

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة على الصعيد غدا.. وأمطار غزيرة بالسواحل وسيناء

قنبلة جديدة.. انتشار فيروس جديد في الصين بسبب تسرب من مصنع اللقاحات

جريمة بشعة.. 3 رجال يحرقون طفلة حيّة بلبنان

طلبت الطلاق من أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك فاروق منع ركوب السيارات الحمراء.. واستثناء خاص لـ شكوكو.. ما السر؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور