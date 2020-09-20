نائب: مصر تسير بخطى ثابتة لمواجهة فيروس كورونا

قالت النائب فتحى ندا عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن مصر تسير بخطى ثابتة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه لمواجهة الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة.





وأضاف ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أننا ليس لدينا إجابات حول ما إذا كان فيروس كورونا سيتحور وستكون هناك موجة ثانية منه أم لا، وما إذا كان هناك استعداد لعودة مستشفيات العزل مرة اخرى.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أننا نسمع أن فيروس كورونا سيعود بشكل قوي مرة أخرى فى شهر أكتوبر، ولكننا لا نعرف مدى صحة ذلك.



