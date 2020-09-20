AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: مصر تسير بخطى ثابتة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
معتز الخصوصى
قالت النائب فتحى ندا عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن مصر تسير بخطى ثابتة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه لمواجهة الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة.

وأضاف ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أننا ليس لدينا إجابات حول ما إذا كان فيروس كورونا سيتحور وستكون هناك موجة ثانية منه أم لا، وما إذا كان هناك استعداد لعودة مستشفيات العزل مرة اخرى.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أننا نسمع أن فيروس كورونا سيعود بشكل قوي مرة أخرى فى شهر أكتوبر، ولكننا لا نعرف مدى صحة ذلك.

وطالب المواطنين بضرورة أن يكون لديهم وعى من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة فى ظل عودة إقامة الأفراح وما شاهدناه من زحام أثناء تقديم المرشحين لأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس النواب.
Advertisements

ترشيحاتنا

آري بابل: الزمالك لا يحترمني .. لم أحصل على مستحقاتي منذ 3 أشهر.. فيديو

لماذا يتأثر محرك السيارة ويضعف عند تشغيل التكييف

لست قادرًا على تحمل ضغوط الحياة.. رجل يطلق الرصاص على ابنتيه وينتحر.. صور

سيارة لاند روفر تقفز في بحيرة لمطاردة البط.. فيديو

أسهل طريقة لعمل سكرين شوت على آيفون

اخبار الفن .. رقصة ابنة أحمد حلمى .. القصة الكاملة لحجاب داليا إبراهيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب على السوشيال ميديا ضد شابين أهانا مسن بإلقائه في مصرف

شاهد.. تحطم لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر بعد شرائها بـ 20 دقيقة

مصرية من أوائل الثانوية بالكويت: حققت حلمي .. والدراسة عن بعد ممتعة