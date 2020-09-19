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أخبار البلد

أبو العينين ينعى رجل الأعمال محمد فريد خميس: أحد قامات الصناعة الوطنية ورموزها الناجحين

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:48 م
محمد فريد خميس
محمد فريد خميس
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أحمد سالم
نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، رئيس جمعية اتحاد المستثمرين ورئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، والذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أبو العينين: « بمزيد من الحزن والأسى، وصادق الدعوات بالرحمة والمغفرة، ننعى رجل الأعمال الوطني الراحل، محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، ورئيس اتحاد جمعية المستثمرين، الذي انتقل اليوم إلى جوار ربه. 

وأكد أبو العينين أن رجل الأعمال الراحل، كان أحد قامات الصناعة الوطنية، ورمزا من رموزها الناجحين، وواجهة مشرفة لمصر في الأسواق العالمية بتجربته الرائدة في صناعات الغزل والنسيج.

وتابع أبو العينين: سيظل إرث الراحل محمد فريد خميس، قلعة صناعية شامخة تخدم الناتج الوطني وترمز لتجربة وطنية رائدة في الاستثمار والصناعة. 

كما تقدم النائب محمد أبو العينين بخالص التعازي وصادق المواساة للنائب محمود خميس، عضو مجلس النواب، في وفاة شقيقه المغفور له رجل الأعمال محمد فريد خميس، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وإنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.


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رئيس البرلمان ينعي رجل الأعمال محمد فريد خميس

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