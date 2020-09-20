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اقتصاد

سعر الدولار اليوم 20-9-2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020، مسجلا 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه  للبيع وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.

وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك اتش اس بي سي  مسجلا 15.67  جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك " المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي" نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، الاسكندرية،  المصري الخليجي، قناة السويس، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي" 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، الأهلي المصري، عودة، مصرـ المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.


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