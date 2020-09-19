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محافظات

فى اليوم الثالث للترشح لمجلس النواب ..ارتفاع العدد إلى ٢٣٧ مرشحا بالدقهلية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:02 م
تقديم أوراق الترشح
تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
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همت الحسينى
استقبلت اللجنة القضائية المشرفه على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية المستشارين أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد واعر أوراق ٥ مرشحين فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح.

وكان قد بدأت اول أمس عملية تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، وتستمر حتى السبت القادم الموافق ٢٦ سبتمبر فيما بلغ عدد المرشحين خلال اول ثلاث ايام ٢٣٧ مرشحا للتنافس على ٢١ مقعدا فى ١٠ دوائر انتخابية على النظام الفردى.

وكان اليوم الاول اول أمس قد شهد ازدحاما شديدا ومشادات ومشاجرات بين المرشحين للتمكن من الدخول للجنةه للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لتنظيم عملية الدخول فيما قام مسئولو اللجنة بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة فيما شهد اليوم الثانى امس هدوءا حيث تقدم ١٢ مرشحا فقط بأوراقهم.
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