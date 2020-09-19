الهلال السعودي يطلب تأجيل مباراته في دوري أبطال آسيا بسبب كورونا.. ومحمد الشلهوب يعود من الاعتزال





ونشرت إدارة نادي الهلال بيانًا رسميًا طالبت فيه الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراته أمام شهر خودرو في الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا، بسبب اكتشاف 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفريق.





وتمنت إدارة نادي الهلال الشفاء السريع للاعبي الفريق المصابين بفيروس كورونا.





وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الهلال طلب من محمد الشلهوب قائد الفريق المعتزل مؤخرًا بإجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا والسفر لـ قطر للعب مع الفريق في ما تبقى من مباريات.









وارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفريق الهلالي لـ 15 حالة مصابة من اللاعبين.

طالبت إدارة نادي الهلال السعودي بتأجيل مباراة الفريق أمام شهر خودرو الإيراني، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، بسبب حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في الفريق.