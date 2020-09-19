أحمد عيد عبدالملك: قلت لجهاد جريشة "أنت روحت كأس عالم إزاي"‏

قال أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، إنه اندهش من قرارات الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي.
وأضاف عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "ركلة جزاء المصري غير المحتسبة لم أراها حتى في الأفلام العربية".
وروي عبدالملك واقعة تخص الحكم جهاد جريشة قائلًا: "في مباراة الأهلي والجونة شاهدت عمرو السولية يتسبب في اصابة بالغة للاعب اسلام عبدالنعيم فذهبت لجريشة وقولت له (أنت روحت كاس عالم إزاي)؟".