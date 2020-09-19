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فن

العميل صفر.. نيللي كريم تعلن مشاركتها أكرم حسني في فيلم جديد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:48 م
نيللى كريم وفريق
نيللى كريم وفريق عمل فيلم العميل صفر
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أحمد إبراهيم - آية عاطف
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة مع فريق عمل فيلم العميل صفر، الذى يقوم ببطولته أكرم حسنى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك . 

وعلقت نيللى كريم على الصورة قائلة : "فيلم ⁧‫العميل صفر‬⁩، مع اكرم حسني والمنتج وائل عبد الله والمخرج محمد سامي قريبًا ". 

جدير بالذكر أن أغنية مليونير الخاصة بمسلسل "بــ100 وش"  الذى قامت ببطولته نيللى كريم تخطت حاجز العشرة ملايين مشاهدة عبر قناة شركة العدل جروب على YouTube.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

الأغنية من كلمات شندى وكنكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل وغناء المدفعجية ونيللي كريم وآسر ياسين.
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