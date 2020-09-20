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توك شو

مدير خط نجدة الطفل: ليس لدينا قانون يجرم زواج الأطفال.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
الزواج
الزواج
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إبراهيم القادري
قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة ، إن يوم الأربعاء الماضي ورد بلاغ من أحد قرى محافظة سوهاج يفيد بأن هناك طفلا عمره 19 سنة تزوج من ابنة عمه، ولم تبلغ من العمر 15 عاما.

وأضاف صبري عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أنه بعد التحقق من الواقعة تم عمل محضر في قسم الشرطة المنشأة في محافظة سوهاج وتم استدعاء أولياء أمور الطفلين.

وأوضح صبري عثمان  أن أهالي الأطفال وقعوا إقرار بعدم الزواج، مؤكدا أنه عند بحث حالة الاطفال وجد ان الطفل كان متزوج من طفلةأخرى وأنجب منها طفلا.

وتابع أن الطفلة في السن الصغير ليس لديها أي فرصة للنضج من الناحية العاطفية ولا العقلية ولا الاجتماعية.

واستطرد: "ليس لدينا قانون يجرم زواج الأطفال، وأن جميع القوانين ليس بها الا مادتين تتحدث عن الاطفال فقط .
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