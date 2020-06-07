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مدير خط نجدة الطفل: والد الثلاث فتيات خطفهن.. وعملية الختان أجريت في منزل.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:58 ص
ختان الفتيات
ختان الفتيات
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إبراهيم القادري
قال صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل ، إن والد الثلاث فتيات الذى قام بخداعهم واخضعهن لعملية الختان منفصل عن زوجته وترك الـ3 فتيات واخ لهم مع زوجته في الاسماعيلية وذهب الي سوهاج .




واضاف صبري عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هذا الاب تسلل الي بيت زوجته وخطف الفتيات وقام بعمل عملية الختان لهن خارج في منزل .



واوضح صبرى عثمان ، أن الطبيب الذى قام بالختان هو مدير الوحدة في القري ولا يملك عيادة ولم يستطيع القيام بالعملية في الوحدة لان القانون يمنع ذالك .



وتابع أن الوالد اقنع الفتيات انه سيقوم بأعطائهم تطعيم فيروس كورونا وبعد ذلك قام الطبيب بتخديرهم وعمل العملية للفتيات .



واستكمل ان الام عند معرفتها بالواقعة ابلغت مكتب النائب العام وابلغت نجدة الطفل وتم التحقيق في هذه الواقعة في 48 ساعة .


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