وفاة قاضية المحكمة العليا تثير أزمة لـ ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

توفيت قاضية المحكمة العليا في الولايات المتحدة بسبب مضاعفات الإصابة بسرطان البنكرياس، لتترك منصبها شاغرًا، ما تسبب في أزمة بشأن تعيين خليفة لها بسبب قرب الانتخابات الرئاسية.





وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، كرر الرئيس الأمريكي ترامب خلال حديثه في تجمعه في فايتفيل بولاية نورث كارولينا عزمه على تسمية بديل لقاضية المحكمة العليا الراحلة، بالقول إن كل رئيس أتيحت له الفرصة لتسمية قاض جديد في العام الأخير من ولايته. أخذها.





وقال ترامب إنه في 29 مرة خلال عام الانتخابات عين الرؤساء بدلاء في مناصب شاغرة، وقدموا ترشيحاتهم، مثل جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وأبراهام لينكولن، ولم يتحدث أحد عن قرب الانتخابات.





وأوضح أن هناك "بعض أعضاء مجلس الشيوخ" الذين اختلفوا في الرأي، في إشارة إلى السناتور الجمهوري سوزان كولينز من ولاية ماين، التي قالت إن الفائز في انتخابات 3 نوفمبر يجب أن يختار من يشغل المقعد.





وأضاف ترامب: "لقد فزنا في الانتخابات (الرئاسية في 2016) وهذه هي النتائج.. الأمر يسمى املأ المقعد.. وهذا ما نفعله.. كانت المحكمة العليا قضية مركزية للغاية في كل من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وانتحابات منتصب المدة لعام 2018، حيث بالمناسبة، لم أترشح".





كما أكد ترامب أنه كان يخطط لتعيين امرأة لتحل محل جينسبورج، لكنه قال إنه لا يعرف حتى الآن من ستكون. يعتبر العديد من النقاد إيمي كوني باريت وباربرا لاجوا من المرشحين الأوائل للترشيح المحتمل.





وأشارت المجلة إلى أن ترشيح بديل لجينسبورج قبل أقل من 50 يومًا من الانتخابات مثير للجدل، لا سيما بسبب ما حدث بعد وفاة القاضي أنتونين سكاليا خلال العام الأخير من الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما.





ورشح أوباما القاضي ميريك جارلاند ليحل محل سكاليا. ومع ذلك، قال ميتش مكونيل إنه لن يعقد جلسة استماع لتأكيد جارلاند لأن ولاية أوباما ستنتهي في غضون عام. استشهد ماكونيل بسابقة غير رسمية تعرف باسم قاعدة ثورموند أن مجلس الشيوخ لن يصوت لتأكيد مرشح الرئيس في أي محكمة فيدرالية خلال عام الانتخابات.





تم تسمية قاعدة ثورموند على اسم السناتور الجمهوري ستروم ثورموند من ساوث كارولينا ، الذي خدم من عام 1954 إلى 2003. ويعود تاريخ القاعدة إلى عام 1968، عندما منع ثورموند الرئيس آنذاك ليندون جونسون من تعيين القاضي آبي فورتاس ليصبح رئيسًا للمحكمة، والذي سيحل محل القاضي المتقاعد إيرل وارين.





على الرغم من أن قاعدة ثورموند تسمى قاعدة ، إلا أنها لم يتم تدوينها على الإطلاق ، وغالبًا لا يتم اتباعها، بحسب وصف الرئيس السابق لنقابة المحامين الأمريكية وليام تي روبنسون الثالث القاعدة بأنها "لا قاعدة ولا حدثًا محددًا بوضوح" في خطاب عام 2012 إلى مجلس الشيوخ.