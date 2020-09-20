بعد ارتداء داليا إبراهيم الحجاب.. فنانة شهيرة تعلق: كسبتى الآخرة عقبالى

أثارت الفنانة داليا إبراهيم حالة من الجدل الواسع أمس، السبت، عقب إعلانها ارتداء الحجاب واعتزالها الفن، خاصة بعد ظهورها في صور مرتدية الحجاب.











وتلقت داليا إبراهيم العديد من التعليقات على هذا الأمر بين مؤيد ومعارض، إلى أن علقت الفنانة فاتن فتحى أو نادية العراقية على قرار داليا قائلة: "كسبتى الآخرة.. عقبالى".





وفاجأت الفنانة داليا إبراهيم متابعيها بقرار اعتزالها الفن آخر شهر يونيو الماضي من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة.









إعلان اعتزالها الفن

قالت داليا ابراهيم: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا".











وتلقت داليا إبراهيم العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال.











ارتداؤها الحجاب

نشرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها ترتدي عباءة سوداء وحجابا، معلنة ارتداءها الحجاب بعد أشهر قليلة من قرار اعتزال الفن.









وظهرت داليا إبراهيم في الصور التي نشرتها عبر فيسبوك، داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا لها، وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شيء.