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تعليم

جامعة حلوان تنظم بطولة لخماسيات كرة القدم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
 نظمت إدارة النشاط الرياضي قسم الألعاب الرياضية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان  بطولة خماسيات لكرة القدم لكليات الجامعة طلبة وطالبات.

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

تستمر فعاليات البطولة  حتى ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ ذلك بالصالة المغطاة بالجامعة والملاعب المفتوحة بجوار المدن الجامعيه ،مع التنبيه  على جميع الكليات المشاركة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تحافظ على السلامه لجميع اللاعبين والمدربين والاداريين.

وتولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وخاصةً  الرياضية منها لما لها من فوائد عديدة أهمها الفوائد الصحية واكتساب الثقة بالنفس واللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية الجسم وتنمية روح الفريق والحث على المنافسة الشريفة لدى الطلاب واستثمار وقت الفراغ ببعض النشاطات الرياضية المفيدة . 

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