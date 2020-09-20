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حوادث

حبس عاطل بالغردقة انتحل صفة ضابط للتعرف على البنات فى الفيس بوك

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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إبراهيم جادالله

قررت النيابة العامة بالغردقة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة للتعرف على البنات على مواقع التواصل الاجتماعى .

 

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث البحر الأحمر، يفيد بتكمن المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث قسم مباحث الآداب، ومعاونة الرائد محمود عبد الوهاب،  من ضبط شاب يدعى "ك. ر. م."، في العقد الثالث من العمر، عاطل من محافظة القاهرة، بتهمة ارتداء ملابس شرطية، واستغلال صوره في مراسلة الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيس بوك وذلك بعد ورود بلاغات من بعض  الفتيات بمدينة الغردقة، بوجود شخص يرتدي ملابس شرطية، يقوم بمراسلتهن عبر تطبيق "واتس آب"، مدعيًا أنه ضابط شرطة.

 

وبإجراء التحريات اللازمة، جرى استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت قوة من ضباط مباحث الآداب من ضبط المتهم داخل شقة سكنية، تم العثور بها على عدد من الملابس الشرطية الصيفية والشتوية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

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