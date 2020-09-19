إنجازات فى عهد السيسى.. محطات التحلية تقضى على مشكلة نقص مياه الشرب بالبحر الأحمر

مشروع قومى كبير خططت له الدولة ونفذته على أرض محافظة البحر الأحمر هو محطة تحلية المياه "اليسر"، المصممة بأحدث التكنولوجيا العالمية، وساهمت فى حل مشكلة مياه الشرب التى كانت تعانى منها مدينة الغردقة سنويا، خاصة فى فصل الصيف، وقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بسرعة تنفيذها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية خلال إحدى زياراته الافتتاحية لمدينة الغردقة.





وأكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن المحطة على مساحة 56 ألف متر مربع، حيث بلغت تكلفة إنشائها 854 مليون جنيه، لخدمة المدينة بالكامل وهو صرح مصرى عملاق فى مجال تحلية مياه البحر، أنشئ بأيدى القوات المسلحة المصرية متمثلا فى الهيئة للهندسية للقوات المسلحة بمشاركة كبرى شركات معالجة وتحلية المياه.

وقال محافظ البحر الأحمر: "بدأنا فى التوسع فى محطات التحلية وإحلال وتجديد شبكات المياه القديمة، فمدينة الغردقة كانت تعتمد على خط مياه الكريمات فى الحصول على مياه الشرب، والذى يوفر لها 50 ألف متر مكعب لليوم وهو لا يكفى المدينة خاصة خلال فصل الصيف، ومن هنا كان التفكير في زيادة كميات المياه للقضاء على المشكلة بإقامة محطة لتحلية مياه البحر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه، حيث أصبحت السعة الاستيعابية للمحطة 80 ألف متر معكب لليوم، وهو الأمر الذى يقضي على مشكلة المياه لسنوات قادمة، حيث تمت إقامة محطة تحلية مياه اليسر بطاقة 80/40 ألف م3/يوم التكلفة 800 مليون جنيه".





وأضاف حنفى أن محطة اليسر ساهمت فى الضخ المنتظم لمياه الشرب لأهالى الغردقة، بعد أن كانت تعتمد طوال السنوات الماضية على الخزانات، ونظام المناوبات في ضخ المياه.





وأوضح أن مدينة الغردقة هى مدينة فقيرة مائيا وكانت تعتمد فى مياه الشرب على ما ينقل إليها من خط الكريمات، وذلك حتى عام 2016 وهو التشغيل الفعلى لمحطة اليسر لتخدم المشروعات الاسثمارية والسياحية.

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وكشف محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، أن المحافظة شرعت فى إنشاء عدد من محطات التحلية بمدن البحر الأحمر، وذلك للتوسع فى ضخ مياه الشرب لتلك المدن والاعتماد كليا عليها بدلا من خط مياه قنا، حيث إن هناك محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجا بطاقة إنتاج يومي 6000م3/يوم، تصل تكلفتها إلى 45 مليون جنيه وتقوم بتغذية مدينة سفاجا بالكامل وجنوب الغردقة، وتساهم هذه المحطة بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بهذه المدن.







وقال: "مدينة القصير يتم خدمتها من خلال محطة لتحلية المياه، بطاقة إنتاجية قدرها ٢ متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بالإضافة إلى 25000 م3 يوميًا من خط مياه قنا - سفاجا"، مشيرا إلى أن تلك المحطات يمكنها توفير احتياجات مواطني القصير من مياه الشرب، حيث إن المرحلة المقبلة تتطلب إنشاء العديد من محطات التحلية، لمواكبة المتغيرات المتعاقبة، وعدم الاعتماد على مد خطوط لمياه النيل لتكلفتها الباهظة، بجانب نقص نصيب الفرد من مياه النيل، في ظل الزيادة السكانية.





وكشف أنه تم إنشاء محطات تحلية بمدن حلايب وشلاتين، وذلك لمضاعفة كميات المياه الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، والتي وصلت إلى 210 آلاف م3/يوم خلال الأعوام الأربعة الأخيرة؛ موزعة على جميع مدن المحافظة.