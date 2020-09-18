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محافظات

تفاصيل ضبط 1.5 طن أحجار تحتوي على ذهب خام في البحر الأحمر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:38 م
تفاصيل ضبط 1.5 طن
تفاصيل ضبط 1.5 طن أحجار تحتوي على ذهب خام في البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله

قررت النيابة العامة بالبحر الاحمر حبس عامل وسائق 4 ايام على ذمة التحقيقات تم ضبطهم وبحوزتهم (25 جوالا بداخلها كمية من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 1,5 طن).


تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سيارة "دون لوحات" محمل عليها (25 جوالا بداخلها كمية من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 1,5 طن) .


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تبين من التحقيقات ان السيارة كان بها (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج)، وبرفقته (سائق – مقيم بمحافظة أسوان) حال سيرهما بطريق (مرسى علم / إدفو) بدائرة القسم.


وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية"، وأضافا أن المضبوطات حصيلة التنقيب، واستخدامهما السيارة فى عملية النقل.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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