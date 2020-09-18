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محافظات

صديقة للبيئة.. محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

 

تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية التي تتم مدينة الحرفيين علي الطريق الدائري الأوسط لمدينة الغردقة .

 

وأكد حنفي خلال جولته التفقدية داخل مدينة الحرفيين أن إقامة هذه المدينة جاء بهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش بإعتبارها مدينة صديقة للبيئة ، حيث يتم نقل جميع الورش الحرفية والفنية من داخل نطاق الكتلة السكنية إلي أطراف مدينة الغردقة بالطريق الدائري الأوسط .

 

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه لم يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى بالرغم من إرسال نسخة من الكشوفات الخاصة بالمرشحين لمجلس مدينة الغردقة وهيئة الأوقاف والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بسبب عدم مقدرة أصحاب الورش علي دفع تكلفتها ، موضحًا في ذلك الصدد أنه يسعي دائما للوقوف بجانب أهالي المحافظة ويقدم لهم الدعم بقدر المستطاع في شتي المجالات ؛ لذلك قام بالتواصل مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وتدخل لدي البنك المصري للصادرات لتمويل مدينة الحرفيين بالكامل ١٠٠% بفائدة متناقصة بلغت ٥% .

 

ومن جانبه أوضح وزير الاوقاف أن مدينة الحرفيين تقوم بإنشائها هيئة الأوقاف المصرية بمدينة الغردقة، وتم إنشائها خارج المدينة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لنقل جميع الورش خارج نطاق المنطقة السكنية، للحفاظ على الغردقة من تلوث البيئة ؛ وذلك عقب إعلان المحافظة عن إخلاء جميع الانشطة الصناعية ونقلها إلى خارج مدينة الغردقة.

 

وأضاف حنفي أن مدينة الحرفيين تعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، ومن المقرر نقل جميع الورش الحرفية والصناعية من داخل الكتلة السكنية إلى منطقة الحرفيين، التي تقام بها أول مدينة صناعية، وهي محلات تجارية بديلة للورش .

 

يذكر أن مدينة الحرفيين تقع علي الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة و تقام على مساحة ٦٠ فدانا، وتشمل إنشاء ١٢٥٣ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلا تجاريا ، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه ؛ وتضمنت عدد ١٦ كافتريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات كما يوجد عدد ١٦ محل تجاري " سوبر ماركت" لتقديم الخدمات للمنطقة ، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخري التي قد يحتاجها أهالي المحافظة .

 

وعلي هامش هذه الزيارة قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بتفقد مسجد الدهار الكبير وسوق الخضار والفاكهة الجديد لمتابعة الموقف التنفيذي للإعمال الإنشائية التي تتم بها حتي يتم افتتاح بعض منها خلال العيد القومي القادم للمحافظة

 

رافقهم الجولة التفقدية المهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة ، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، بالإضافة إلي عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

 

 

صديقة للبيئة.. محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة
صديقة للبيئة.. محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة
صديقة للبيئة.. محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة
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