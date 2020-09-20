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منوعات

هل للأشعة فوق البنفسجية دور في قتل كورونا؟ دراسة تجيب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:21 م
هل للآشعة فوق البنفسجية
هل للآشعة فوق البنفسجية دور في قتل كورونا؟.. دراسة تجيب
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أ ش أ
توصل فريق من الباحثين إلى أن استخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية "سى" بطول موجى 222 نانوميتر، والذى يوصف بأنه أكثر أمانا للاستخدام البشرى، يقتل بشكل فعال فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19).


ووفقًا للدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتحكم في العدوى، أظهرت تجربة أجراها باحثو جامعة هيروشيما فى اليابان أن 99.7٪ من فيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد – 19) قد قُتل بعد تعرض لمدة 30 ثانية لإشعاع 222 نانومتر من الآشعة فوق البنفسجية.




وقال الدكتور هيروكي كيتاجاو الأستاذ فى جامعة هيروشيما: "تُظهر هذه الدراسة فعالية الأشعة فوق البنفسجية 222 نانومتر ضد تلوث فيروس "كورونا" المستجد".


ووفقا للباحثين، فإن الطول الموجى 222 لا يمكنه اختراق الطبقة الخارجية غير الحية للعين والجلد البشرى لذلك لن يسبب أضرارا للخلايا الحية تحتها.
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